尼加拉瓜撤销反对党参选资格 美：大选已无可信度

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（法新社华盛顿7日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，尼加拉瓜11月大选已经「失去所有可信度」，指控尼国总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）以独裁行动镇压对手。

奥蒂嘉大动作打压政敌行动持续升高，选举委员会昨天撤销反对派政党「自由公民联盟」（Citizens Alliance for Liberty）的参选资格。

布林肯今天发布声明指出：「这个政权最新的非民主与独裁行动，是因为奥蒂嘉担心输掉大选而起。美国认为，这是破坏尼加拉瓜今年稍晚大选自由与公平性的最后一击。」

他说：「那个选举流程，包括其最终的结果，已经失去了所有的可信度。」

「奥蒂嘉总统与穆丽优（Rosario Murillo）副总统8月6日禁止最后一个真正的反对党参加11月大选之举，凸显他们不惜一切代价以求继续掌权。」

根据法院裁决，最高选举委员会（Supreme Electoral Council）撤销「自由公民联盟」的合法地位，不得参加11月7日的大选。

2007年执政至今的奥蒂嘉将和担任副总统的夫人穆丽优再次搭档，寻求4连任。

过去2个月有至少31名反对派人士遭当局逮捕，其中7人原本可能成为总统参选人，并遭控叛国或威胁国家主权罪。政府行动的法律依据，是一条由奥蒂嘉提出、并在去年12月获议员同意的法律，但遭外界批评为在大选前排除挑战者并让反对者噤声的工具。

© 2021 AFP