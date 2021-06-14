尼加拉瓜政治危机加深 又逮捕多名异议人士

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（法新社马纳瓜13日电） 尼加拉瓜警方周末展开逮捕行动，拘禁了数名总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）的主要政敌；相关人士谴责此一拘捕行动是在伤害民主。

75岁的奥蒂嘉在执政14年后，打算在今年11月选举寻求连任，昨晚展开的逮捕行动，更加深尼加拉瓜政治危机。

过去数周来，在奥蒂嘉的安全机关命令下，已有10 多名反对派人物被捕，包括4名可能角逐总统大位的对手。

效忠奥蒂嘉的人士主张，他们只不过是依法行事。法律禁止准候选人收受海外金援，或公开宣称政府决策错误。

警方声明说，被捕者企图损害国家主权和独立，并「煽动外国干预内政，要求军事介入，并与提供金援的外国势力共同策反」。

新一波缉拿行动，目标针对左派反对政党Unamos的领导人物，包括党主席巴拉翁（Suyen Barahon）与前将军托尔（Hugo Torr）。

这个政党由许多奥蒂嘉的前盟友组成，例如托尔曾在1970年代晚期和奥蒂嘉并肩作战，将右翼独裁者苏慕萨（Anastasio Somoza ）赶下台。

73岁的托尔被捕前才上传一段影音，谴责奥蒂嘉欲再度展开「独裁政权」，背弃自己曾主张的价值。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP