尼加拉瓜通过争议性立法 禁反对派人士参与2021年大选

广告 继续浏览后续

(法新社马纳瓜21日电) 尼加拉瓜国民议会今天通过一项争议性法案,禁止为推翻总统奥蒂嘉(Daniel Ortega)提供资金或鼓励制裁执政党官员的反对派人士参与2021年大选。

「捍卫人民独立、主权及和平自决法」(The Lawin Defense of the Rights of the People toIndependence, Sovereignty and Self-Determinationfor Peace)在国民议会获得70名奥蒂嘉所属政党「桑定民族解放阵线」(Sandinista)议员支持,15人反对、4人弃权。尼国国民议会由92名议员组成。

右翼「宪政自由党」(ConstitutionalistLiberal Party)表示,投下反对票是因为这项立法侵犯了宪法保障的公民权利。

这项立法也将矛头对准领导或资助政变、改变宪法秩序、煽动外国干预或利用外国势力提供资金策划恐怖或破坏稳定行动者。

国民议会议长博拉斯(Gustavo Porras)说:「背叛祖国者必须接受审判。」

批评者主张,这项立法意图箝制反奥蒂嘉人士;奥蒂嘉将于2021年11月寻求连续第3个任期。这项立法没有明确规定如何判定候选人不符合资格。(译者:刘文瑜/核稿:张晓雯)

© 2020 AFP