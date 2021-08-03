尼加拉瓜11月总统大选 奥蒂嘉将与妻搭档寻求4度连任

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（法新社马纳瓜2日电） 尼加拉瓜总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）所属政党「桑定民族解放阵线」（FSLN）今天表示，奥蒂嘉将在今年11月大选寻求第4个总统任期。

奥蒂嘉的妻子、副总统穆丽优（Rosario Murillo）将再次与他搭档。

在参选人登记截止前几个小时，出席线上代表大会的2932名桑定民族解放阵线成员一致赞成奥蒂嘉夫妇出马竞选。

75岁的前左派游击队员奥蒂嘉自2007年开始掌权至今，反对派指控他奉行威权主义。

70岁的穆丽优则是2017年的上一次选举以来，便担任尼国副总统至今。

尼加拉瓜政府过去两个月拘留30多名反对派人士，其中包括7名总统参选人，因而被控镇压反对派人士。

尼加拉瓜反对派联盟上周提名68岁的前右翼游击队成员索巴瓦罗（Oscar Sobalvarro）出马角逐总统大位，他的竞选搭档则是没有从政经验的27岁前选美皇后奎萨达(Berenice Quezada)。

FSLN党代表大会也分别批准92人和20人角逐国民议会（National Assembly）和中美洲议会（CentralAmerican Parliament）席次。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP