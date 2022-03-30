尼古拉耶夫政府大楼遭俄飞弹击中 至少12死

（法新社基辅29日电） 紧急救难官员表示，俄军1枚飞弹今天击中乌克兰南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的政府大楼，造成至少12人死亡、33人受伤。 这枚飞弹在乌克兰时间接近上午9时击中9层楼的政府大楼，建筑物中间部分几乎全毁。

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乌克兰紧急救难部门在Telegram发声明说：「被炸毁的地方发现12具尸体，另有33人受伤。」 紧急救难部门张贴的照片显示，救难人员清理瓦砾，身穿红衣的女性医护协助1名满脸是血的伤者躺上担架。 尼古拉耶夫州州长维塔利．金在脸书（Facebook）写道，「州政府大楼被击中」，里面的人多半「奇迹般逃离」，但有数名平民和军人下落不明。 官员先前公布的死亡数字是9人死亡，28人受伤。 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天稍早透过影片对丹麦国会发表演说时，谴责这起攻击。 他说：「尼古拉耶夫的居民对俄罗斯没威胁，尽管如此，他们仍和所有乌克兰人一样，成为俄军的目标。」

战火停歇数日之后，今天清晨的这场攻击震撼尼古拉耶夫。尼古拉耶夫地处前往乌南最大港市敖德萨（Odessa）的必经之地，承平时有50万居民。

© 2022 AFP