尼坦雅胡时代告终 班奈特成以色列新总理

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（法新社耶路撒冷13日电） 以色列国会今天通过组成新执政联盟，凭藉硬派宗教民族主义论调在政坛闯出名号的亿万富翁、前科技企业家班奈特（Naftali Bennett），将成为以色列新一代总理。

依轮替执政的协议，49岁班奈特成为新总理，两年后2023年交棒给现年57岁的拉皮德（Yair Lapid）。

49岁的班奈特曾任国防部长和特种部队突击队员，目前领导政党「右倾」（Yamina）；这个党主张以色列应兼并所占的约旦河西岸（West Bank）地区。

班奈特双亲皆在美国出生，因此他能说上一口流利的美语，他在经济上抱持极端自由主义，对以色列的世仇伊朗采取强硬路线。

他和右翼「联合党」（Likud）党魁的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）意识型态相同，曾数度效力于尼坦雅胡政府。除了国防部长，班奈特也在尼坦雅胡手下当过经济部长和教育部长。之后两人决裂，尼坦雅胡也不掩饰对班奈特的鄙视。

班奈特2012年时因种种针对巴勒斯坦人的煽动性言论，屡屡登上新闻头条；之后批评人士指控班奈特，称他在阿拉伯裔以色列人组成的伊斯兰保守派「拉姆党」（Raam）支持下，追求与左翼鸽派「梅瑞兹党」（Meretz）组成联合政府，背叛民族主义选民。

巴伊兰大学（Bar-Ilan University）政治学家葛林（Toby Greene）说：「担任总理的机会，是班奈特展现自己为绝佳总理人才的大好机会。」

葛林指出，如此一来「身为已展现治国能力右翼候选人」的班奈特，可以「向以色列主流展现自己是尼坦雅胡的自然继承者」。（译者：李佩珊/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP