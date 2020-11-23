尼坦雅胡首度当访沙乌地 与王储及蓬佩奥密谈

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（法新社耶路撒冷23日电） 以色列媒体报导，总理尼坦雅胡昨天首度前往沙乌地阿拉伯，与沙国王储穆罕默德．沙尔曼以及美国国务卿蓬佩奥密谈。以国内阁部长已证实有这场会谈。

法新社报导，以色列公共广播公司（Kan）一名外交特派员今天指出，蓬佩奥（Mike Pompeo）也参与这场会谈。蓬佩奥上周曾造访以色列。

报导援引多位不具名以色列官员指称，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）与以国情报机构摩萨德（Mossad ）首长柯恩（Yossi Cohen）「昨天飞往沙国，与蓬佩奥及王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）在沙漠城『新未来』（Neom）会面」。

这是以国总理首度造访沙乌地。以色列先前曾与阿拉伯联合大公国及巴林达成关系正常化的历史性协议，两国都是沙乌地在波斯湾地区的盟邦。

这些协议是由美国总统川普政府居中牵线。美国及以色列官员一再表明，将有更多阿拉伯国家与以国建立关系。

沙乌地曾公开表示，将坚持阿拉伯联盟（Arab League）数十年来的立场，在以色列与巴勒斯坦人冲突解决以前，不会与以国建立关系。

© 2020 AFP