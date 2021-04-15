尼日小学兼幼儿园遭祝融 20幼童命丧火窟

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（法新社尼阿美14日电） 西非国家尼日首都尼阿美（Niamey）13日下午发生一起火灾悲剧，20名幼童受困在幼儿园教室内活活烧死，14日早上聚集在学校的家属与教师哀痛逾恒。

事件发生在首都尼阿美郊区一个贫困社区的小学兼幼儿园，火势在茅草与木造教室间迅速延烧，罹难者年龄介于3岁至5岁。

校务主任贾亚（Habiba Gaya）以面纱擦拭泪水，她告诉法新社，尼日举国「哀悼」。

她说：「这些无辜的小朋友在大火中被活活烧死。」她解释说，较大的小朋友能设法逃出去，但5岁以下幼童就没有办法，「他们太小了跑不动」。

教室桌椅烧到只剩金属架，到处散落烧焦的簿本、铅笔盒与书包。

住在附近的伊布拉欣（Balaraba Ibrahim）说：「强风助长火势在教室间延烧。」她的5岁侄女也在火灾中丧生。

几近崩溃的伊布拉欣说：「她原本已经回家了，然后又跑回学校去，彷佛是特地去回应死神的召唤。」

尼日是联合国189国人类发展指数（Human Development Index）中最贫困国家。学校经常以临时搭建茅草屋充当教室，学童不时席地而坐。

另名痛失孩子的母亲坐在地上难以接受这个事实。她紧握念珠说：「真主让这件事发生，我们实在无能为力。」

失火原因尚不清楚，安全部队已封锁现场展开调查。（译者：陈怡君/核稿：刘学源）

© 2021 AFP