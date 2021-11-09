尼日茅草教室酿火灾 幼童至少26死13伤

（法新社尼日首都尼阿美8日电） 非洲国家尼日南部一所学校今天发生火灾，造成至少26名5岁至6岁的幼童葬身火窟，事发当时学童们在木造茅屋中上课；7个月前，首都尼阿美也曾发生类似悲剧。

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马拉迪（Maradi）市长阿布巴卡（Chaibou Aboubacar）表示，目前有26人罹难、13人受伤，其中4人伤势严重。

尼日为世界上最贫穷国家之一，为解决学校建物不足情况，以茅草和木头搭建数以千计草棚权充教室，学生有时则坐在地上学习。

这种教室容易起火燃烧，因此常发生火灾，但很少造成重大伤亡。当局宣布，马拉迪市明天起哀悼3天。 今年4月，尼阿美市（Niamey）劳工阶层地区一所学校发生火灾，造成20名孩童葬身火窟。

政府声明表示，今后全国各地将禁止以茅草与木头材料兴建教室。

尼日教师工会（Niger Teachers' Union）秘书长阿尔齐卡（Issoufou Arzika）今天告诉法新社，今天马拉迪市学校大火不该发生。

阿尔齐卡表示，在尼阿美火灾发生后，他的工会便曾警告官员，茅草木造教室很危险，由于容易起火，已经成为学童「坟场」；在树下上课会比较好。

尼日总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）最近承诺，会将木造建筑替换掉。（译者：纪锦玲）

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