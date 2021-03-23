尼日边境3村庄疑遭圣战士攻击 137人丧命

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（法新社尼阿美22日电） 尼日政府今天说，武装分子昨天袭击毗邻马利边界的多个村庄，造成137人丧命，成为尼日有史以来最致命的疑似圣战士屠杀事件，也凸显新任总统贝佐姆面临的巨大安全挑战。

政府发言人阿布杜拉赫曼（ZakariaAbdourahamane）在声明中说：「这些武装匪徒有系统地锁定平民为攻击目标，进一步发展成恐怖和野蛮事件。」

阿布杜拉赫曼宣布，明天起举国哀悼3天，向死者致意，并矢言政府将强化这个地区的安全，将「这些卑劣和犯罪行为的肇事者」绳之以法。

一名地方官员说，枪手昨天骑摩托车到殷塔萨叶尼（Intazayene）、巴科拉特（Bakorat）和威斯塔尼（Wistane）等村庄发动攻击，杀害137人，是尼日有史以来最致命的疑似圣战士攻击事件。

马利与尼日交界地区暴力猖獗，过去一周多来已有236人遇害。

疑似圣战分子15日在毗邻布吉纳法索边界的蒂拉贝里区（Tillaberi）杀害66人，他们先袭击从班尼班古镇（Bani-Bangou）离开的巴士，接着血洗达雷戴伊村（Darey-Daye），杀害村民并放火烧粮仓。

同一天，极端组织伊斯兰国（IS）也声称对尼日、布吉纳法索和马利边境交会的「3国交界区」发动攻击，造成33名马利军人丧命。

尼日总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）今天推文说：「在班尼班古镇屠杀事件后，恐怖分子昨天又以同样野蛮的方式，袭击了殷塔萨叶尼和巴科拉特的和平居民。」他也向受害者亲属表达诚挚慰问。

贝佐姆矢言要与武装分子抗战，并下令向蒂拉贝里区增援。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP