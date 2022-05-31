尼泊尔客机坠毁 22罹难者全数寻获

（法新社尼泊尔波卡拉31日电） 尼泊尔一架客机日前坠毁喜玛拉雅山山区，当局今天表示，机上22名罹难者遗体已全数寻获。

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尼泊尔塔拉航空（Tara Air）一架孪生水獭式（Twin Otter）客机29日上午从西部城镇波卡拉（Pokhara）起飞前往卓姆索姆（Jomsom），不久后即与塔台失联，坠毁喜玛拉雅山山区。

搜救人员一天后在海拔约4420公尺处的山坡上找到散落各地的残骸。

民航局发言人向法新社表示：「遗体如今已全数寻获。」

坠机原因尚待厘清，不过波卡拉机场（Pokhara Airport）发言人昨天表示，塔拉航空（Tara Air）这架飞机并未在空中起火。

这架双螺旋桨飞机搭载4名印度人、2名50多岁的德国人和16名尼泊尔人，其中包括一名电脑工程师、他的妻子和他们刚从美国归来的两个女儿。

根据航空安全网（Aviation Safety Network），这架飞机由加拿大哈维兰（De Havilland）制造，于40多年前首飞。

尼泊尔航空业近年蓬勃发展，在难以到达的地区之间载运货物和乘客，也载送外国徒步旅行者和登山客。

但由于缺乏训练及维修，尼泊尔航空业一直处于飞安堪虑的状态。

欧洲联盟（EU）基于飞安考量，已禁止所有尼泊尔航空业者进入欧盟空域。

© 2022 AFP