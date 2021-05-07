尼泊尔现第2波疫情 圣母峰登山客回流恐泡汤

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（法新社尼泊尔圣母峰基地营7日电） 近数周来已有30多名身体不适的登山客从喜马拉雅山圣母峰山麓撤离，令人担心，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情恐使这座世界第一高峰的旅游旺季泡汤。

法新社报导，COVID-19疫情去年爆发，导致尼泊尔对境内多座高峰下达封山令，损失数百万美元收益，使当地观光业遭受重创。

今年尼泊尔当局为了让外国冒险客回流，已放宽隔离规定，并已发出逾400张登山证，数量创下新高。

光是圣母峰入山证就要价1万1000美元（约新台币31万元），登山客长征费用更高达4万美元（约新台币113万元）以上。

但就在天气回暖、使尼泊尔境内白雪皑皑的危险群峰攀登条件比较安全之际，当地却遭逢第2波COVID-19疫情袭击，过去2周已染疫病例激增了6倍。

负责服务登山客的医疗诊所主管人员指出，近几周来已有超过30人从营地搭机撤退，其中至少有2人在返回首都加德满都（Kathmandu）后采检病毒呈阳性反应，不过尼泊尔政府迄今尚未证实圣母峰上出现任何一起COVID-19确诊病例。

尼泊尔观光局长塔曼（Rudra Singh Tamang）说：「部分撤离者可能在加德满都采检出阳性反应，但基地营并无采检作业，因此我们无法确认他们是在何处染疫。」

基地营医疗人员表示，他们没有采检COVID-19病毒的能力。一名医师指出：「我们仅获准充当一家诊所，没有采检作业。我们虽提出了相关要求，但至今毫无结果。」（译者：李佩珊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP