尼泊尔确诊病例激增 邻国印度疫情越界扩散

广告 继续浏览后续

（法新社加德满都8日电） 尼泊尔当局及医护人员现正竭力遏止2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情严重加剧，此时邻国印度致命的第二波疫情正朝尼泊尔蔓延。

尼泊尔与印度间有1850公里开放边界，民众因工作和看望家人而经常穿越边界来回，如今尼国已关闭这条边界，并禁止印度航班飞入，以防沦为第2个印度。

在毗邻印度北方省（Uttar Pradesh）的尼泊尔根杰（Nepalgunj）贝里医院（Bheri Hospital），医护人员正日以继夜工作，病患涌入人数不断增加。

贝里医院的医生恰帕盖恩（Badri Chapagain）表示：「本院已人满为患，我们必须在院内各个角落治疗病患。」

过去3周以来，尼泊尔每日病例激增，6日通报新增9023起确诊，创国内单日新高。根据官方数据，尼泊尔自疫情爆发以来已有逾3500人病逝，仅在过去两周就增加400死。

尼泊尔流行病学暨疾管部门（Epidemiology and Disease Control Division）人员欧吉哈（Hemanta Chandra Ojha）告诉法新社：「医疗设施已涌进大量有症状病患…未来几天情况可能恶化。」

欧吉哈指出：「我们的氧气供应没问题，但治疗重症病患所需的呼吸器和加护病房则数量不足。」

© 2021 AFP