「尼罗河谋杀案」海捞1280万美元 北美票房夺冠

（法新社洛杉矶13日电） 「尼罗河谋杀案」（Death on the Nile）上映第一个周末估计有约1280万美元进帐，登上北美票房冠军。

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「尼罗河谋杀案」的成功，让上周末冠军片「无厘取闹到永远」（Jackass Forever，暂译）下滑一个位置来到第2，收入810万美元。

排第3的是蓄意排在2月14日情人节档期上映的浪漫喜剧「娶我吧！」（Marry Me），票房800万美元。

「蜘蛛人：无家日」（Spider-Man: No Way Home）以720万美元表现拿下第4。这部超级英雄片9星期前于北美推出以来，一直是票房排名前五的强片；这部片的国际票房已突破10亿美元大关。

排名第5的是另一部新片：「黑光行动」（Blacklight），连恩尼逊（Liam Neeson）最新犯罪惊悚片影评不佳，票房360万美元。

排名第6至第10的电影依序为：「欢乐好声音2」（Sing 2），300万美元；「月球陨落」（Moonfall），290万美元；「惊声尖叫」（Scream），280万美元；「甘草糖披萨」（Licorice Pizza），92万3000美元；「金牌特务：金士曼起源」（The King's Man），43万3000美元。

© 2022 AFP