展现阿富汗传统服饰缤纷美 网掀PO照热潮

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（法新社格伦伍德25日电） 阿富汗裔美籍历史学家贾拉里（Bahar Jalali）在看了喀布尔一场支持塔利班的活动上，一身黑的阿富汗妇女戴着全脸面纱的照片后发起活动，展现出阿富汗传统服饰的缤纷色彩之美。

目前住在华府近郊马里兰州格伦伍德（Glenwood）的贾拉里说：「我很担心世界会认为喀布尔那些女性的服装就是阿富汗的传统服饰，我不想让我们的传统和文化被扭曲。」

56岁的贾拉里在社群媒体上创建主题标签「#别碰我的衣服」（#DoNotTouchMyClothes）和「#阿富汗文化」（#AfghanistanCulture），迅速掀起热潮，女性纷纷张贴自己身穿色彩缤纷、阿富汗绣花服饰，并对着镜头微笑的照片。

贾拉里对法新社表示：她说：「阿富汗女性不穿希贾布（hijab），我们穿戴会露出秀发的宽松雪纺头巾。任何熟悉阿富汗历史文化的人都知道，那些女性穿在身上的服饰，以前在阿富汗根本不曾见过。」她指的是本月稍早在喀布尔一所大学讲座上支持塔利班的示威民众所穿的服饰。

当时讲者抨击西方国家，并对强硬派伊斯兰主义者表达支持之际，约有300名女性遵循塔利班统治下学术界女性严苛的服仪新规定，全身穿着黑色罩袍，并挥舞塔利班旗帜。

贾拉里说：「阿富汗女性才不会这样穿。阿富汗女性穿着我们向世界展现的缤纷服装。」（译者：李佩珊/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP