屠图大主教敢言力挺达赖喇嘛 联合国演说替同志发声

（法新社约翰尼斯堡26日电） 诺贝尔和平奖得主屠图大主教今天在开普敦辞世，享寿90岁，屠图大主教生前幽默敢言不畏权势，曾痛批南非政府拒发达赖喇嘛签证，也曾在联合国提倡同志权利运动演说中，替同志发声。

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以下是屠图大主教（Desmond Tutu）为人所知的经典金句。

善待白人，他们需要你才能重新发现他们人性的一面。（纽约时报，1984年10月19日）

「看在老天的分上，他们会听吗？白人会听我们一直想说的吗？拜托，我们不过是请你们承认我们同样是人。你抓我们，我们会流血。你搔痒我们，我们会笑。」（呼吁制裁南非声明，1985年）

「对黑人来说，你们的总统很糟糕。他坐在那里就像伟大的老白人酋长可以告诉我们黑人，我们不知道什么对我们才是好的，但白人知道。」（接受美国媒体访问，回应雷根否决经济制裁南非实施种族隔离政策政府，1986年。）

「在南非的家乡，有时候我会在白人和黑人都会出席的大型会议中说，『举起你的双手』、『动动你的双手』、『看看你的双手』，不同的颜色代表不同的人。你们是上帝的彩虹子民。」（屠图主教着作「上帝的彩虹子民」，1994）

「我不会敬拜一位歧视同性恋的上帝，这是我的深切感受。我拒绝到歧视同性恋者的天堂。我会说不好意思，我宁愿到另一个地方。我对这项议题的热中程度。就跟我对隔离政策一样。」（联合国（US）同志权利运动演说，2013年）

「我感谢上帝创造了达赖喇嘛。你真的会认为，一如某些人所说，『你知道，那位达赖喇嘛很不错，可惜他不是基督徒』？我不这样认为，因为你知道，上帝不是基督徒。」（达赖喇嘛寿辰演说，2006年6月2日）

「他变得有点令人难以置信。对他的人民来说，他成了某种科学怪人。」（接受澳洲广播电台（ABC）访问，评论已故辛巴威前总统穆加比（ Robert Mugabe）。）

「某天，我在旧金山，一如往常，处理我自己的事，一名女士冲向我。她热情、夸张地向我打招呼：『哈罗，曼德拉大主教（Archbishop Mandela）！可谓某种的买一送一。」（密西根大学演说，2008年）

「别打给我，我会打给你。」（宣布退出公众生活，2010年7月22日）

「我们的政府说不支持遭中国恶意镇压的西藏人民，我要警告你们，我要警告你们，我们会祷告，就像我们导致这个实施种族隔离制度的政府垮台一样，我们将祷告不能代表我们的政府垮台。」（评论南非拒发达赖喇嘛签证，2011年）

「说这些逢迎谄媚者是我们的政府，让我惭愧不已。」（再度批评南非政府拒发达赖喇嘛签证，2014年）

「他有弱点吗？当然有，包括对他的组织和一些最终让他失望同僚的坚定忠诚。他留下内阁中表现不佳、无能的部长。但我相信他是圣人，因为他强而有力地激励他人。（评论曼德拉的过世，2013年）

「据说，某天一名辛巴威人和一名南非人在聊天。辛巴威人吹嘘他们的海军事务部长。南非人问他：『你们没海军，也没靠海。哪来的海军事务部长？这名辛巴威人反驳说：「嗯，你们南非有司法部长，不是吗？」（诺贝尔奖演说，1984年）

「我已经替自己的死亡做好准备，也表明我不想不惜任何代价继续活着。我希望我能得到同情，并允许我以我选择的方式，进入人生旅程的下一个阶段。」（华盛顿邮报投书，2016年）（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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