屡遭攻击威胁 俄罗斯最大独立报坚卫新闻自由

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（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯最重要独立报「新报」（Novaya Gazeta）的办公室几天前被人喷洒不明物质，事后数名员工感到不适。总编辑穆拉托夫指出，这是要他们噤声的威吓手法，但他们不会屈服。

从监视器画面可见，一名背着外送餐点背包的男子，深夜骑着单车来到新报位于莫斯科市中心的办公室外，对着报社大门喷洒不明物质，随后缓慢步行离开，并注意避免抬头看摄影机镜头。

穆拉托夫（Dmitry Muratov）在办公室接受法新社访问时表示，他毫不怀疑这是一起「化学攻击」，目的为了让俄罗斯少数还愿意挑战官方立场的媒体之一噤声。「这是用军事等级的非致命毒物来警告报社员工，或是报复他们。」

事后报社清理好几天才消除难闻恶臭，且人行道被喷到的一条长形部分也得移除。

这当然不是新报首次遭到攻击，更非最严重的一次。2000年代初期以来，新报已有6名记者因报导内容而遭到杀害，报社墙上如今挂着6人的黑白肖像。

其中替新报报导多年侵犯人权议题和克里姆林宫在车臣战事的女记者波利特科夫斯卡亚（AnnaPolitkovskaya），2006年在住家公寓外遭射杀身亡，年仅48岁。

现年59岁、1995年起数度担任新报总编辑的穆拉托夫表示：「当他们杀了波利特科夫斯卡亚时，我想把报社收起来，这不是秘密。…因为这家报社让人冒生命危险。」

「但报社的记者坚决反对这么做。他们相信，如果我们结束报社，是违背对波利特科夫斯卡亚的纪念。…他们说服了我。」

穆拉托夫如今说，拜广大读者阅读支持，他看好新报将能继续发挥影响力，并持续提供来自现场的报导。新报发行量9万份，网路版每日造访人次约50万。

穆拉托夫表示：「我们不会离开。…我们将继续在俄罗斯生活和工作。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP