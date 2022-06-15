岸田表明有意出席北约峰会 将成首位与会日相

（法新社东京15日电） 日本首相岸田文雄今天晚间在首相官邸举行记者会时表明，有意以首位出席的日本首相身分，参加预定6月29日到30日在西班牙举行的北大西洋公约组织（NATO）峰会。

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日本读卖新闻报导，岸田说：「欧洲和印度太平洋的安全保障密不可分，我将主张在世界各地都不容许藉由武力片面改变现状的行为。」

日本经济新闻报导，岸田晚间出席因应国会休会记者会，表明将出席6月下旬在西班牙举行的NATO峰会，并在之前出访德国参加七大工业国集团（G7）峰会。

有关乌克兰情势，岸田说，绝不容许俄罗斯践踏世界和平秩序的入侵行为，「至今已大幅转变对俄政策」。

谈到中国的部分，岸田说，为了保障区域和平与稳定，「对中国会主张该主张的，并要求采取负责任的行动」。

他谈到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情现况时强调，「现在还不能松懈」，在坚持慎重地朝恢复正常生活的道路迈进这项基本方针的同时，为了早日让大家重拾过往生活持续努力。

岸田也宣布在政府内部成立负责针对高物价与景气提出对策的「物价、薪资暨生活综合对策本部」，透过活用2022年度补正预算已编列约5.5兆日圆预备金等，「致力提出迅速且综合性的因应对策」。

© 2022 AFP