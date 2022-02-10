川普不当处理白宫文件 传国家档案局要司法部调查

（法新社华盛顿9日电） 美国前总统川普卸任时，擅自将10多箱白宫文件搬至佛州私人住宅，「华盛顿邮报」今天报导，负责保存总统文件的美国国家档案局已要求司法部调查川普不当处理官方文件的行为。

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过去几周，有关川普不当处理官方文件的新消息逐一曝光，国家档案局（National Archives）7日证实已从佛罗里达州棕榈滩（Palm Beach）的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）追回川普离开华府时带走的15箱文件。

这些文件包括北韩领导人金正恩写给川普的信函，以及前总统欧巴马（Barack Obama）在椭圆形办公室（Oval Office）留给川普的一封信。

华邮援引两名熟知内情的匿名消息人士的话报导，国家档案局与司法部就此事进行了初步讨论，目前还不清楚司法部是否会依要求采取行动。

国家档案局追回这些文件后，引发外界质疑川普是否遵守1970年代「水门案」（Watergate）后制定的「总统文件法」（Presidential Records Act）。这项法令要求美国总统在任期结束后，必须将所有与工作相关的电子邮件、信函与文件移交给国家档案局。

国家档案局上周也证实，川普有撕毁工作文件的习惯。国家档案局透露，部分文件遭川普撕毁后重新黏贴在一起，有部分甚至已被撕成碎片。「总统文件法」要求入主白宫者必须保留与公务相关的纪录。

川普曾试图阻止众议院国会暴动调查委员会从国家档案局取得白宫文件，但未成功。

国家档案局或司法部皆未向法新社记者证实，国家档案局是否要求司法部对川普不当处理白宫文件的行为进行调查。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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