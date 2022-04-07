川普两盟友拒说明国会暴动案 面临刑事藐视起诉

（法新社华盛顿6日电） 美国国会去年遭前总统川普的支持者擅闯，包括川普在内的数名时任官员被控与此案有关。国会议员今天表决建议以刑事藐视罪名起诉川普的两名盟友，加紧追究这些关键涉案人物。

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负责调查此案的联邦众议院特别调查委员会传唤前白宫贸易顾问纳瓦洛（Peter Navarro）和前白宫副幕僚长史卡维诺（Dan Scavino）出面回答问题，但两人均未现身。

民主党籍的调查委员会成员路里亚（Elaine Luria）说：「他们有很多机会可以出面，却试图妨碍伸张正义、阻挠委员会的调查，并隐瞒真相。」

路里亚直接向纳瓦洛及史卡维诺喊话：「我的问题还是一样：你们在隐匿什么？在掩护谁？」

数以千计川普支持者去年1月6日硬闯国会山庄，企图阻止国会认证民主党籍的拜登胜选，他们与执法人员爆发激烈冲突，造成至少5人丧命。

众院调查委员会共有9名成员，由两党议员共同组成，调查内容包括川普意图推翻败选结果的行动，以及纳瓦洛、史卡维诺等人的辅助。

由民主党占多数的众院今天表决，以220票赞成、203票反对的结果，决定将纳瓦洛与史卡维诺移交司法部考虑是否起诉。若两人真被起诉，可能面临入狱数周和最高10万美元（约新台币288万元）罚款的惩罚。

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