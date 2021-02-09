川普二度弹劾审讯在即 律师团队：简直荒谬

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿8日电） 川普弹劾审讯明天即将登场，他的律师团队今天斥责此案违宪，称要这位卸任总统对1月6日国会山庄之乱负责「简直荒谬」。

然而，民主党主导的弹劾监察人指控，川普上个月煽动支持者硬闯国会，是美国232年总统史中「最严重违宪案」。

参院领袖宣布，他们与法律团队已针对审讯程序达成共识。

审讯预计美东时间下午1时展开，将针对审讯本身的合宪性进行辩论和表决。

展开案情论证，弹劾监察人和川普律师团队各有16小时时间，可分2天陈述。

法新社报导，川普团队今天在78页摘要中直言不讳地说，指川普召唤暴民从事暴力犯罪「简直荒谬」，攻击国会山庄的人都是出自个人行为。

律师群认为，卸任总统已经是私人公民，已经无法将他「免除于一个不再属于他的职位」，这场审讯「实属可笑」。

而在审讯中扮演类似公诉检察官角色的民主党籍众院弹劾监察人，今天也提出审前最后论点，说「川普总统所作所为的证据昭然若揭，他逃脱责任的种种作为都是徒劳无功的」。

「他煽动暴动对付美国政府，阻挠和平转移政权，是美国历任总统所犯下最严重罪行。」

川普第一次被弹劾与他要求乌克兰调查拜登父子有关，联邦众议院最后表决通过川普「滥用职权」、「妨害国会」两项弹劾条文，但当时由共和党掌控的参议院于2020年2月的弹劾审讯中判他无罪。

© 2021 AFP