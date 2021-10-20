川普亲信拒国会作证 众院委员会决议告刑事藐视罪

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（法新社华盛顿19日电） 负责调查今年1月6日美国国会大厦遇袭事件的国会议员今天表决一致通过，将对前总统川普的首席策士巴农提出刑事藐视罪控诉，理由是巴农拒绝在国会作证。

法新社报导，联邦众议院跨党派调查特别委员会对前白宫顾问巴农（Steve Bannon）发出传票，要求他在14日列席作证，但巴农并未出现。

巴农早前告诉调查委员会，他将保留证词和文件，直到川普提出的「行政特权」问题获得解决。这项特权允许总统与幕僚之间的某些对话保密。

但调查委员会说，巴农不遵守传票规定，其立场于法无据。委员会在今天一致通过一项报告，将对巴农提出刑事藐视罪控诉。

今天表决过程中，调查委员会副主席丽兹．钱尼（Liz Cheney）表示，巴农并无合法权利不遵守委员会所发传票要求，传票具有法律效力。委员会中9名成员，仅有两位是共和党籍，丽兹．钱尼是其中之一。

专家认为，川普提出的「行政特权」问题，以阻止巴农向调查委员们交出证据，看来毫无根据。一般了解，总统的行政特权并不适用于已卸任总统。更进一步说，依传票所规定的时间，巴农甚至不在政府中做事。

调查委员会主席汤普森（Bennie Thompson）今天表示：「巴农要嘛配合我们调查，要嘛面对后果。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP