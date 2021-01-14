川普任内二度遭弹劾 下一步怎发展？

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（法新社华盛顿13日电） 美国国会大厦6日遭总统川普支持者攻占，民主党掌握的众议院今天以232票对197票通过弹劾川普，让川普成为美国史上第一位任内两度遭遇弹劾的总统，但后续进程仍充满变数。

川普这次遭弹劾，距离1月20日卸任交棒给民主党总统当选人拜登仅1周，且众议院通过后负责审理的参议院目前仍在休会，要到19日才开议。

参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）发表声明指出，就算参院「积极动起来」，也没法在川普卸任前展开审理程序。

麦康奈提及参院过去3度审理总统弹劾案，分别历时83天、37天、21天。

众议院2019年底就川普涉及施压乌克兰打击政敌拜登发动弹劾，并于2020年初表决通过川普在滥用职权与妨害国会调查的两项弹劾条文，但参院最后判川普无罪，可续任总统。

美国过去从未出现有总统在任内遇到两次弹劾，更没有卸任后还要接受参院审判的先例。过去3次前例，包括1868年的约翰逊（Andrew Johnson）、1998-99年的柯林顿（Bill Clinton）以及2019年时的川普，都是众院通过弹劾，但参院判无罪。

总统弹劾程序分两阶段且难度极高。众议院先表决是否提弹劾（角色接近检方起诉），过半通过后再提交参议院。众议院需派议员担任弹劾监察人（类似公诉检察官）赴参院，参议员们的角色则类似陪审团，传统上总统可到场答辩，过程由最高法院首席大法官监督。

参议院这边的门槛相对较高，需2/3的人同意才能通过弹劾，否则总统就能解套；虽然1月20日以后共和党在参议院也将沦为少数党，但以当前100席的参议院态势来看，仍需十多名共和党参议员倒戈相挺才行。

© 2021 AFP