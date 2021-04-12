川普党内会议痛批自家人 尤其对麦康奈不留情面

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（法新社华盛顿11日电） 美国媒体报导，共和党金主及党内高层昨天开会，席间，前总统川普痛批共和党同志的篇幅，比批评民主党人还要长，尤其对联邦参议院共和党领袖麦康奈不留情面。

川普去年在大选中败给民主党籍的拜登，共和党也失去在参议院的掌控优势。

川普昨天在他位于佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago），对共和党全国委员会（Republican National Committee）成员发表谈话，呼吁全党团结。

但他的分化方式和对同党同志的尖锐批评，让展望明年期中选举及未来发展的共和党高层人士尴尬不已。

川普昨天仍自称赢得去年11月总统大选，并特别痛斥麦康奈（Mitch McConnell），说他是「蠢蛋」和「铁石心肠的鲁蛇」。

川普曾怪罪麦康奈未奋力阻止国会于1月6日认证拜登胜选。当天，川普的支持者暴力闯入国会大厦，一度打断国会认证程序。事后，麦康奈说，川普必须为这起致命攻击事件「负起实际上和道德上的责任」。

川普昨天在谈话中，也批评麦康奈的妻子赵小兰（Elaine Chao）。赵小兰曾在川普执政时担任交通部长，但在国会暴动事件后请辞。

川普说：「我任用麦康奈的妻子，他有向我说过谢谢吗？」川普接着嘲讽赵小兰辞职一事。

川普还表示，他对副手彭斯（Mike Pence）未能在认证选举结果的过程中扮演好自己的角色而感到「失望」。

随后，他再度抨击美国首席流行病学者佛奇（Anthony Fauci），说佛奇根本「一派胡言」。

川普称赞佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）等共和党人违抗专家建议、提早松绑防疫措施，却对超过56万名美国人因2019冠状病毒疾病（COVID-19）病故一事只字未提。

© 2021 AFP