川普党内支持流失 笃定二度遭弹劾

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普支持者6日强闯国会大厦造成5死，川普今天坚不为此承担责任，不过，在川普笃定二度遭弹劾前夕，共和党对他的支持出现松动，多人赞成将他免职。

美国副总统彭斯（Mike Pence）表示，他不会动用美国宪法第25修正案，连同过半数的内阁成员宣布川普不适任而予以免职，为腹背受敌的川普保住一线生机。

彭斯在致联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）的信函中提到：「我不认为这个行动最符合我国利益。」

然而，众议院还是给川普难堪，几乎完全遵照政党路线表决通过，呼吁彭斯采取行动将总统免职。

宪法第25修正案这条路行不通，但川普看来明天几乎笃定将遭弹劾。裴洛西迅速宣布这项程序的监察人，众院预计将在明天下午3时左右表决弹劾案。

川普1月6日发表演说时，声称他是去年11月大选的真正赢家，之后敦促支持者游行到国会「战斗」。因而，据此对川普提出的「煽动叛乱」指控，几乎肯定将获得过半数国会议员支持。

川普稍早前往德州阿拉莫（Alamo），他在视察美国与墨西哥边界围墙时敦促民众保持「和平与镇定」。

1月6日，挺川群众强闯国会大厦、与警察扭打、乱翻办公室，一度迫使国会议员与彭斯暂停认证民主党籍拜登胜选的程序。

川普坚称，「每一个人」都觉得他的演讲「完全适当」。他把自己可能遭弹劾的情况，称为「持续进行政治史上最严重的猎巫」。

他警告，我们「总是想要避免暴力」，但他的支持者「怒火中烧」、「我从没看过那么猛烈的怒火」。

民主党人几乎肯定将在众院通过川普的弹劾案。共和党掌控的联邦参议院看似不太可能会安排紧急会议，在川普1月20日任期结束前审理川普，但川普牢牢掌控的共和党党内已有数人倒戈。

根据「纽约时报」，联邦参议院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）私下表示，他认为川普犯下足以遭弹劾的罪行。

在众院，共和党第3号人物钱尼（Liz Cheney）说，她将投票弹劾川普，称川普的行为是对总统职位的「一种背叛」。

众院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）稍早也说，不会要求党员依循政党路线投票，显示川普的支持力量显着衰落。另外也有4名共和党籍联邦众议员公开表明将赞成弹劾案。

© 2021 AFP