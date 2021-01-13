川普再遭众院弹劾 被控煽动叛乱

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（法新社华盛顿13日电） 美国众议院今天表决通过弹劾总统川普。川普成为美国史上第一位2度遭到弹劾的总统，留下历史污名。不过由于参议院不会立即进行审议，川普应能顺利做完这一任期。

在美国国会6日遭到川普支持者闯入大肆破坏，造成5人丧生，并让美国民主蒙尘后，美国联邦众议院以煽动叛乱为名，对川普提出弹劾。

众议院对弹劾案进行表决，以232票赞成、197票反对通过，弹劾案将送交参议院进行审理。

众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）在辩论时表示，川普煽动这场暴动、这场对抗国家的武装叛乱，他对国家是清楚且现存的危险，「必须下台」。

国会遭到川普支持者攻击，不少共和党议员同声谴责，多人在今天的投票中倒戈。共和党众议院排名第3、担任共和党党团会议主席的丽兹．钱尼（Liz Cheney ）就忧心表示，美国正面临南北战争以来前所未有的宪法危机。

众院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）虽然坦言，川普必须为国会暴力事件负责；事情发生时，川普应该立即谴责暴民，负起责任，平息酝酿中的动荡局面，并确保拜登能成功就任。但麦卡锡也说，弹劾川普是项错误，弹劾将进一步分裂国家，他认为成立调查委员会会更适当。

目前尚不清楚众议院何时会将弹劾案送交参议院。但由于距离川普卸任仅一周时间，参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）发言人透过推特表示，麦康奈不会动用紧急权力，在本周召开会议处理川普的弹劾案，这意味川普应能顺利完成任期。

© 2021 AFP