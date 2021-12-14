川普前幕僚长拒作证 众院委员会追究藐视国会罪

（法新社华盛顿13日电） 美国前总统川普政府的白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）拒赴国会作证，负责调查1月6日国会大厦暴力事件的众议院特别委员会今天表决一致通过，要追究梅多斯藐视国会罪责。

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梅多斯已清楚表明，无意配合众院「1月6日袭击事件调查特别委员会」（Jan. 6th Select Committee）传唤作证，他在上周二度缺席听证会。 法新社报导，特别委员会要调查川普是否意图以反民主活动，推翻他在2020年总统选举败选结果，最后导致支持者在国会大厦暴动造成多人丧命。特别委员会也在调查梅多斯是否推波助澜。

曾任国会议员的梅多斯是川普的第4位幕僚长，也是他任内最后一位。梅多斯告诉特别委员会，他不会提供证词，直到川普所提「行政特权」一事获得解决为止。这项特权允许总统与幕僚之间的某些对话保密。

特别委员会主席汤普森（Bennie Thompson）表示：「不管梅多斯自认在白宫留下什么政绩，现在他的事迹是：他过去（在国会）的同事们指名要控告他，因为他对我们民主殿堂遭遇暴力攻击事件，不愿就他所知作答。」

汤普森说：「这就是他的事迹，他让我们别无选择。这情况是梅多斯先生自己造成的，现在他必须接受后果。」（译者：纪锦玲）

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