川普前幕僚长梅多斯又拒作证 恐遭控藐视国会罪

（法新社华盛顿7日电） 美国前总统川普任内白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）改变主意，决定不配合国会调查1月6日国会大厦暴动事件；联邦众议院特别委员会今天表示，准备要追究他藐视国会罪。

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川普支持者1月6日冲进国会大厦，企图阻挡国会认证民主党的拜登赢得总统大选，梅多斯当时担任川普幕僚长。

梅多斯之前曾拒绝传唤赴众院特别委员会作证，不过负责调查国会大厦暴动案的众议院特别委员会主席汤普森（Bennie Thompson）上月30日表示，梅多斯已将他的白宫记录提供给委员会，「近期将首次出席作证」。

一般认为，川普支持者意图以非民主手段推翻总统大选结果，而就川普本人在其中扮演的角色，梅多斯是关键证人。

梅多斯的律师致特别委员会的一封新函正在美国媒体间流传。他说：「现在，特别委员会的举动已使梅多斯无法出席作证。」

律师指出：「梅多斯上周末得知特别委员会已透过第三方媒体广发这次传唤消息，之后他改变了心意。」

律师又说：「我们3日接获的消息在在指出，梅多斯将受到质问；特别委员会无意尊重「行政特权」（让部分白宫通讯内容保密）。」

众院调查人员认为梅多斯、巴农（Steve Bannon）和其他川普顾问及幕僚可能握有能显示白宫与袭击国会大厦暴徒有关联的资讯。

前总统川普长期顾问巴农因违抗特别委员会发出的传票、拒绝作证，被控藐视国会罪，上个月遭起诉。（译者：纪锦玲）

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