川普卸任前再处决死刑犯 7月以来第10人

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿11日电） 美国一名死刑犯今天接受注射死刑，这是美国今年7月以来第10名遭处决的死囚。川普（Donald Trump）政府先前宣布卸任前，至少还会有好几次的执行死刑计画。

非裔男子布吉华（Alfred Bourgeois）今天在印第安纳州特雷霍特（Terre Haute）的监狱接受注射死刑。他因谋杀自己2岁大的女儿而遭判死。

在此前一天，40岁的非裔美国人柏纳（Brandon Bernard）也在这座监狱处决。1999年，当年18岁的柏纳在德州犯下双重谋杀案。

现年55岁的前卡车司机布吉华遭控在2002年严重虐待自己的两岁女儿，最后把小女孩的头部往挡风玻璃重重撞击致死。

由于此案发生在他送货的军事基地，因此在联邦法庭裁决，布吉华于2004年遭判处死刑。

自从今年7月川普下令恢复执行死刑、中断17年未处决死刑犯的纪录以来，布吉华成为联邦政府处决的第10人。在11月3日大选前，美国已执行7场联邦死刑。

总统当选人拜登（Joe Biden）已誓言要和国会合作终结联邦死刑。

过去131年以来，即将卸任的总统传统上会在这段过渡期间暂缓执行死刑。然而川普政府先前已宣布，从11月到明年1月这段期间，会有6名死囚遭到处决，其中包括布吉华。

© 2020 AFP