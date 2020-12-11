川普卸任前再执行死刑处决1人 7月以来第9人

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（法新社华盛顿10日电） 美国一名死刑犯今天接受注射死刑，即将卸任的川普政府无视外界法外开恩的呼声与监狱中的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，自今年7月以来已9度执行联邦死刑。

40岁的非裔美国人柏纳（Brandon Bernard）今天在印第安纳州特雷霍特（Terre Haute）的监狱接受注射死刑。1999年，当年18岁的柏纳在德州犯下双重谋杀案。

由于柏纳当年犯案时年纪轻，并在狱中表现良好，超过50万人连署为他请命，呼吁川普政府帮他减刑至无期徒刑，其中一位高呼刀下留人的是美国实境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）。

她说：「当时他才刚过18岁没几个月，大脑仍在发育。」「虽然柏纳确实参与这项罪行，可是他扮演的角色不如其他涉案的青少年，他们其中有2人已经出狱回家。」

柏纳与另外4名非裔青少年绑架一对来自爱荷华州的年轻白人牧师夫妻，他们强迫受害人提领现金后开枪射杀，再于车上焚烧尸体。

由于此案发生在一处美军基地，因此在联邦法庭裁决。

当年开枪者是19岁的维阿瓦（Christopher Vialva ），柏纳则是向车子纵火。两人在2000年遭判处死刑。

维阿瓦今年9月接受注射死刑处决，其他共犯则因当时犯案年龄不到17岁，逃过死刑。

自从今年7月川普下令恢复执行死刑、中断连续17年未处决死刑犯的纪录以来，柏纳成为美国政府处决的第9人。

川普（Donald Trump）政府宣布于明年1月20日离任前，至少还会有好几次的执行死刑计画。过去131年以来，即将卸任的总统传统上会在这过渡期间暂缓执行死刑。

川普任内最后一次执行死刑将是明年1月15日，距离拜登（Joe Biden）就职前仅5天。拜登已誓言要终结联邦死刑。

美国在今年7月以前，过去45年来只执行3次联邦死刑。

© 2020 AFP