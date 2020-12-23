川普卸任前 大举安插贴身幕僚进入公共机构

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（法新社华盛顿22日电） 即将卸任的美国总统川普虽然公开否认败选，今天却将身边多名重要幕僚指派到公共机关董事会任职，此一迹象显示，即使川普拒绝认输，也已打算离开白宫了。

川普预定于明年1月20日交接给民主党总统当选人拜登（Joe Biden），今天指派他的坚定捍卫者、前美国驻德国大使格瑞尼尔（Richard Grenell）任职于华府地区犹太人大屠杀纪念馆委员会（United States Holocaust Memorial Council）。

川普也指派贴身幕僚希克斯（Hope Hicks）加入傅尔布莱特外国奖学金委员会（Fulbright Foreign Scholarship），这是一个声誉卓着的奖学金计画，为留学美国的外籍学生与海外美国学生提供奖学金。希克斯于2015年加入川普的竞选团队，当时她才26岁，而在此之前她任职于川普集团（Trump Organization）。

前白宫发言人葛里向（Stephanie Grisham）也将加入顾问组织国家教育科学协会（National Council for Educational Sciences）。

川普最近数周才刚公布了一批类似人事案，而根据今天的新闻稿，川普这次指派40多个职位，他也将前佛罗里达州检察长邦迪（Pam Bondi）安插在华府有名的约翰甘乃迪表演艺术中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）董事会中。

早前当联邦参议院审理川普弹劾案时，邦迪就是法律团队人员之一，负责为川普辩护；而最近川普阵营寻求推翻拜登胜选局面，邦迪也加入了律师阵容。（译者：纪锦玲)

© 2020 AFP