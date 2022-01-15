川普号召亚利桑那州支持者集会 验收基层影响力

（法新社美国佛罗伦斯15日电） 美国前总统川普今天将号召他在亚利桑那州的忠诚支持者举行集会，再次提出他宣称总统大位被偷走的指控，发一发老生常谈的牢骚。

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川普先前放弃在1月6日，也就是国会大厦袭击事件爆发一周年举办记者会的承诺，现在将投向同情他的群众怀抱。

他在14日发表的声明中说，「（集会）将讨论许多议题，包括2020年被操纵的大选、那些大谎言、腐败的浊流媒体（Lamestream Media）、阿富汗灾难、通货膨胀，国家和领导人突然不受尊重，还有其他许多议题。电视台将拍到大批群众。我们星期六晚上见！」

这场集会将在亚利桑那州凤凰城外乡间城镇佛罗伦斯（Florence）举办，许多共和党人预料出席，一同唱和川普声称的2020年总统大选舞弊指控。

当中包括川普钦点、今年出马的亚利桑那州州长候选人雷克（Kari Lake）。雷克先前曾说，如果当年她是州长，才不会认可拜登胜选。

另一名预料出场的是砸下数以百万计美元钜款，试图扭转总统大选结果的MyPillow执行长林德尔（Mike Lindell）。

川普因为被控多次在大选议题上扯谎，推特（Twitter）帐号被停用。落选之后，他在美国政坛也低调许多。

但川普对于共和党支持者仍有很大影响力，他们支持川普声称的选举舞弊论，或至少没有公开打脸他。这群支持者对于共和党保住国会和州议员席次至关重要。

这场集会将是川普自去年10月以来首次在大批群众前现身，观察家将藉机衡量川普在共和党基层还有多少影响力。

川普在2016年胜选前，以及他的总统任期期间，会有成千上万支持者会蜂拥而至，听他发牢骚。但后来群众人数逐渐缩水。

法新社指出，川普自从卸任后，时常回避讲求事实的媒体，宁可不时致电给同情他的媒体。

但他上周冒险接受全国公共电台（National Public Radio, NPR）电话访问，期间他建议民众去接种Covid-19疫苗，当被质疑选举舞弊指控时，他挂掉电话中断访问。

© 2022 AFP