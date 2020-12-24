川普否决国防授权法案 众院军委会主席批评

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（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普今天否决2021财政年度国防授权法案，将法案退回提案的众议院，引发众院军事委员会主席史密斯（Adam Smith）批评。

史密斯发出声明表示，川普否决国防授权法案明确表明不关心美国军人与眷属，剥夺联邦雇员的育儿假福利，必要军事建设项目将无法如期推动。这项法案在国会获得压倒性支持，相信国会会推翻这一有害的否决权。

川普在声明中表示，这项法案未能包括关键的国家安全措施，所载条款不尊重美国退伍军人与军事历史，并且与美国政府国家安全与外交政策行动所做的努力相抵触，这是给予中国与俄罗斯的「礼物」。

川普也重申对法案未针对「通讯端正法」（Communications Decency Act）第230条作出修改不满。他指出，这项条款促进外国虚假讯息在网路散播，对美国国家安全与选举完整性带来严重威胁，必须废除。

230条款主要是给予网路平台经营商对于他人侵权资讯或不当内容免责，并允许进行内容审查。

目前众议院计划于28日加开院会进行投票，参议院则预计在29日集会。

国防授权法案日前分别于8日在众议院以335票赞成、78票反对，与11日于参议院以83票赞同、14票反对的压倒性票数通过，显示法案获得跨党派国会议员的广泛支持。国会重新投票结果有机会推翻川普的否决。

根据规定，在总统行使否决权后，国会若重新表决，并以2/3以上绝对多数在参众两院通过法案，就得以推翻总统否决权，让法案生效。

© 2020 AFP