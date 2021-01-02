川普否决国防授权法 国会重新表决通过法案

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普否决2021年度国防授权法案，先被民主党掌控的联邦众议院推翻，今天又被所属共和党居多数的参议院推翻，是他任内首见，这对他是难堪的一次打击。。

2021财政年度国防授权法案（NDAA FY21）规模达7405亿美元，参议院在表决中以81票赞成、13票反对的2/3绝对多数，通过这项法案。

众议院早于12月28日以322票赞成、87票反对的结果，推翻了川普否决的决定。

参众两院去年12月初就以压倒性多数轻松通过这项法案，但川普于12月23日予以否决。

新任国会议员将于1月3日就职，民主党籍总统当选人拜登也将于20日就任。

川普声称，这项国防授权法案对中国和俄罗斯来说是个「礼物」，且法案限制了他删减驻阿富汗、驻韩国等地美军人数的权力。

川普也不满法案纳入不允许军事基地以南北战争时期南军将领命名的条文。

他还坚持，法案应包含废除「通讯端正法」（Communications Decency Act）第230条（Section 230）的条文。第230条保障了脸书、推特、Google等科技企业，川普经常批评这些公司对保守派有偏见。

川普推文表示：「我们共和党掌握的参议院错失了摆脱第230条的机会，这项条文让大型科技公司享有不受束缚的权力。可悲！！！」

此外，参议院不愿先就提高新型冠状病毒疫情纾困支票金额的动议进行表决，川普也说：「现在他们只想给惨遭中国病毒蹂躏的民众600美元，而不是这些人亟需的2000美元。」

对此，向来以坚守国防立场为傲的共和党籍议员，强调了国防授权法案的重要性。

共和党籍参议员殷荷菲（James Inhofe）说：「对我们的国家安全和国军来说，这绝对很重要。」

© 2021 AFP