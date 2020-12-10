川普大楼过时了 现在最有话题的是拜登游泳池

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（法新社德拉瓦州威明顿市9日电） 以美国总统川普为名的高楼遍布世界，那总统当选人拜登（Joe Biden）呢？德拉瓦州有座市立游泳池，是以他为名。

造访拜登朴实无华－－有些人甚至会以无聊形容－－的家乡德拉瓦州威明顿市（Wilmington），就能感受到随着明年1月白宫即将易主，气氛也跟着剧烈转换。

经过4年的川普时代，威明顿市民将迎来在地人贝克（Shelly Baker）口中的「伟人」，因为这人就和脚踏实地的威明顿市民没两样。

拜登刚刚在威明顿市中心结束每日交接活动，63岁的贝克在这里等着瞥他一眼，他满怀仰慕地说：「这里的人都叫他乔，就是我们这里的老街坊。」

川普把自己的名字刻在从拉斯维加斯到英国苏格兰的所有川普建筑上，通常是金色字体，全大写字母，单在纽约，就有「川普大楼」（Trump Tower）、「川普世界大厦」（Trump World Tower）、「川普广场」（Trump Plaza）、「川普公园」（Trump Parc）、「川普公园大道」（Trump Park Avenue）、「川普国际大?饭店」（Trump International Hotel and Tower）等以他为名的建筑，更别说川普相关书籍充斥市面了。

川普的名字这么大量出现，大量到他自己也常在演讲中以第三人称自称「川普」，好像站在远远的地方，仰望着自己那样。

那么，拜登呢？

拜登当过近4年联邦参议员，也曾是欧巴马的副总统，名气响亮没话说，但在自我宣传方面，和川普大相迳庭。

拿德拉瓦州3个最着名的拜登地标为例：

－拜登水上运动中心（Joseph R. Biden Jr. Aquatic Center），这是一座市立游泳池，拜登年轻时曾在这里当过救生员。

－拜登火车站（Joseph R. Biden Jr. Railroad Station ），这是美国铁路公司（Amtrak）在威明顿市的火车站，拜登当参议员期间，每天下班都搭火车回这里。

－拜登欢迎中心（Biden Welcome Center），这是95号州际公路（Interstate 95）上的休息站，为用路人提供洗手间和速食服务。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP