川普女婿居间穿梭 以色列与阿拉伯国家关系正常化

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普女婿库许纳3年多来被嘲笑是个无足轻重的毛头小子，他却赶在川普任期接近尾声之际取得非正统外交胜利，促成几个阿拉伯国家与以色列关系正常化，表现终获肯定。

库许纳（Jared Kushner）除了娶了川普大名鼎鼎的女儿伊凡卡（Ivanka）为妻，以往外界提到他总是与房地产事业一团糟及父亲一度身陷囹圄的消息有关。

但是库许纳在中东地区暗下功夫，促成4个阿拉伯国家自今年9月以来陆续和以色列关系正常化，达成所谓的「亚伯拉罕协议」（Abraham Accords），这项历史性突破获得川普阵营的赞扬。

这些阿拉伯国家同意与以色列关系正常化后，随即达到期盼许久的目标，像是阿拉伯联合大公国获美国同意售予尖端战机F-35，苏丹从美国反恐黑名单中除名，摩洛哥数十年来对西撒哈拉地区（Western Sahara）的主权主张也获美国承认。

就在阿拉伯联合大公国率先表达愿意承认以色列后，前总统柯林顿（Bill Clinton）时期处理中东问题的外交官罗斯（Dennis Ross）即赞许库许纳精明干练，并说：「他获得授权；他很聪明能够建立私人情谊，我认为他善用局势的变化，的确该得到些许赞扬。」

川普卸任前将届不惑之年的库许纳说话慢条斯理，行事不张扬又极少与国务院打交道。去年底国会举行听证会，国务院主导中东事务的高层被问到库许纳对川普中东和平方案有无贡献时，答覆说：「嗯，没有。」

但也有专家认为，除了川普与库许纳之外，另有重要因素促成了中东和平的进展。华盛顿近东政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）研究阿拉伯与以色列关系的研究员马可夫斯基（DavidMakovsky）表示，波斯湾地区的阿拉伯国家担忧美国自中东撤军和伊朗威胁益增，也知道以色列有科技优势。

不过，川普未说明交换条件已引起部分人士的反弹，包括民主党反对出售F-35给阿联，部分共和党意见领袖则不满他承认摩洛哥对西撒哈拉的主权主张。

马可夫斯基则认为，至少波斯湾地区阿拉伯国家承认以色列立场坚定。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP