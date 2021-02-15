川普弹劾案告终 共和党党魂之争才开始

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（法新社华盛顿14日电） 美国联邦参议院昨天对前总统川普的历史性第2次弹劾审判宣告无罪，此事一落幕，美国就开始衡量川普对他所属的共和党、对全国的影响力会持续多久。

经常批评川普的共和党籍马里兰州州长霍根（Larry Hogan）今天预测会有一场「真正的共和党灵魂之争」。

他告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「一切还没结束。」他还说，若他是参议员，就会投票认定川普有罪。

参议院昨天就川普涉嫌煽动叛乱的弹劾条款进行表决，最终未达定罪所需的2/3多数门槛。57名参议员投下有罪票，包括7名共和党籍参议员倒戈；43人投无罪票。

川普之后对无罪的结果表示欢迎，并称他致力让「美国再次伟大」（Make America Great Again）的政治运动「才刚开始」。

川普暗示未来可能继续参与政治，其他共和党同志则认为该是往前进的时候，党内显而易见地面临严重分歧。

倒戈投下有罪票的共和党籍参议员凯西迪（Bill Cassidy）今天预测，川普在共和党仍紧握的势力会逐渐削减。他在美国广播公司（ABC）节目「本周」（This Week）中说：「我认为他的势力会衰落…我认为我们的领导层在未来将有所不同。」

数名共和党参议员即便投无罪票，仍为川普在1月6 日国会之乱所扮演的角色以及他怒控去年11月大选舞弊之举感到沮丧。参议院少数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）昨天说，川普要为他的支持者攻击国会大厦事件「负起实际上和道德上的责任」。

不过身为川普坚定盟友的参议员葛兰姆（Lindsey Graham）今天坚称，在共和党放眼2022年期中选举之际，川普仍是政坛一大要角。他称川普是「共和党最响当当的成员」，还说「我们必须与川普总统合作，我们不能没有他」。

© 2021 AFP