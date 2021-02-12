川普弹劾案 众院控方结束论告辩方隔日登场

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿11日电） 美国联邦参议院审理前总统川普遭弹劾案，众院控方今天完成论告，强烈请求参议院定罪川普煽动1月6日的国会大厦攻占事件，让弹劾成立并禁止他再次参选公职。

担任控方的众议院代表在参院审理弹劾案第3天结束论告，预计12日换辩方的川普法律团队论告，完成言词辩论程序。

控方首席、民主党众议员拉斯金（Jamie Raskin）呼吁参议院，不要纠结于一堆律师提出的奇怪理论，「用常识来理解我们国家甫发生的事就好」。拉斯金说，如果今日不认定这是严重犯罪与不检行为，「就会为美国的总统失职树立起一个恐怖的新标准」。

另一众院控方9人小组成员之一的民主党众议员内古斯（Joe Neguse）则说：「我们谦卑地请求您们就川普彻底的犯行定罪，因为若不这样做、假装这一切没发生或者和稀泥，谁说这种事不会重蹈覆辙？」

1月6日川普于白宫附近举行大型集会，一如去年11 月3日大选落败以来不断坚称自己是输在选举舞弊，川普支持者接着群起攻占国会，混乱导致5人死亡，包括一名女子在入侵国会时遭射杀，以及一名员警死于群众之手。

控方播放画面显示，当时暴徒到处搜寻反对川普者与要员，包括时任副总统、正在主持联席会议认证总统大选的彭斯（Mike Pence），迫使国会进行安全疏散。虽然辩方会强调川普没有摆明要支持者遂行暴力，但拉斯金直指川普自败选以来即已蓄积支持者的愤怒、鼓动极端主义，甚至更早之前就从旁酝酿。

参议院100席里目前民主党掌握50席，但要让弹劾成立定罪川普需2/3的赞成票，意味需有17名共和党参议员倒戈相挺。尽管部分共和党人已表明这回应该要成立，不过川普在共和党内地位仍难撼动，使得定罪恐极难实现。

© 2021 AFP