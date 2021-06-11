川普当政时期 司法部曾向苹果要民主党议员通讯资料

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（法新社华盛顿10日电） 「纽约时报」今天报导，川普政府时期的司法部检察官曾要求苹果公司（Apple Inc）提供众议院情报委员会两名民主党众议员，以及其幕僚和家人的通讯资料。

报导指出，司法部曾向苹果发出传票，索取当时是众议院情报委员会成员的加州民主党众议员谢安达（Adam Schiff）的通讯元资料。谢安达现在是众议院情报委员会主席。

民主党众议员史沃威尔（Eric Swalwell）今天告诉美国有线电视新闻网（CNN），他是该委员会第2个被针对的民主党籍国会议员。

他说：「苹果公司通知我，他们取得我的纪录。这是不对的。」

根据纽约时报，2017年至2018年初，前司法部长塞申斯麾下的检察官，寻找涉嫌泄漏关于川普亲信和俄罗斯之间有联系的机密资讯的源头。

司法部官员锁定的不仅包括这些议员的电子通讯资料，还包括他们的幕僚和家人，其中还包括一名未成年。可能原因是调查人员认为，国会议员利用友人或儿童的电子装置来隐匿和记者的联系。

根据纽约时报，最后没有任何资料或其他证据显示，国会议员或众议院情报委员会与机密资讯外泄有关。

尽管谢安达本人并未证实他是这起调查的目标，但他呼吁司法部总检察长，不仅调查「这起案件，还有其他由一个腐败总统，将执法机关作为武器的其他案件」。

谢安达发表声明说，川普「试图利用司法部作为打击政治对手和媒体成员的棍棒，显然政府的这些要求都不会被当作耳边风」。

美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）也要求展开调查，称纽约时报的报导「令人痛心」。

裴洛西发表声明说：「这些行为看来是前总统对我国民主发动的另一个恶劣攻击。」

© 2021 AFP