川普感恩节特赦火鸡 就是不谈败选与交接

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（法新社华盛顿24日电） 即将卸任的美国总统川普进入「跛脚鸭」阶段，他今天对着一只活生生火鸡和一群记者演说，但就是避开了显而易见的正题，仍未承认大选输给了民主党籍的拜登（Joe Biden）。

白宫玫瑰园（Rose Garden）年度特赦感恩节火鸡仪式，让川普展现了轻松的一面。

当全国4500万只火鸡或同类都成了感恩节晚餐，这只被命名为「玉米」（Corn）的火鸡获得了特赦。

法新社报导，川普对着这只白色羽毛大火鸡说：「多么棒的一只鸡！」他说，感恩节「对火鸡是个特别的日子」，但「对大多数火鸡可不太好」。

特赦火鸡是个传承数十年的传统，通常也仅是个特殊的拍照场合。

而在这次特赦活动，媒体记者们全神贯注于川普所讲的每个字，想知道他最终是否会承认败选，或是否可能暗示，在他卸任之前，替他正在坐牢或曾经入狱的一些朋友来个特赦。

但川普没有认输，也没有暗示。

川普和副总统彭斯（Mike Pence）今天一起出现在新闻简报室，只作了个平淡无奇的声明，提到美国股市创新高，待了短短一分钟之后就离开了，也未回答任何问题。

同样地，川普稍早意外出现在媒体记者面前时，也未提到明年即将来临的1月20日卸任日子，也不谈选后3 周以来，他都未向总统当选人拜登道贺。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP