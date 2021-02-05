川普拒为弹劾审讯作证 称民主党人玩公关噱头

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（法新社华盛顿4日电） 美国联邦众议院的弹劾监察人邀前总统川普出面在弹劾审讯中作证，川普今天予以拒绝，并称此案「违宪」。

民主党籍的众院弹劾监察人领袖拉斯金（Jamie Raskin）在一封信中邀川普作证，回答有关今年1月6日国会大厦暴动事件的问题。弹劾监察人的角色类似于检察官。

拉斯金请川普下周出面作证，可在审讯开始之前或之中；他认为现居佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago ）的川普没什么理由不出面作证，也不能再像任内一样自称忙于治国。

拉斯金警告：「如果您拒绝邀请，我们保留任何及一切权利，包括在审讯中认定您不出面作证就相当于支持您在2021年1月6日当天作为（或不作为）的不利推断的权利。」

川普的律师团则戏称，这个要求是「公关噱头」。

川普的律师卡斯托（Bruce Castor）和熊恩（David Schoen）在回覆中表示：「你的信只证实了众人皆知的事实：你无法证明你（对川普）的指控。」

他们并未明言川普是否会作证，但川普的资深顾问米勒（Jason Miller）断定不会。米勒告诉法新社，川普「不会在一项违宪的程序中作证」。

川普被控于国会大厦攻击案之前「煽动叛乱」，众院已通过弹劾条款，再过5天就要由参议院开始审理。

川普于2019年因滥权及妨碍国会的指控被众院弹劾，最终获参院宣告无罪，是美国历来唯一两度被众院弹劾的总统。

© 2021 AFP