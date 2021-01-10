川普推特帐户遭禁　川粉批言论自由已死

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（法新社纽约9日电） 美国总统川普的推特帐户在其支持者大闹国会山庄之后遭禁，川粉们今天痛批，这根本就是激进左派人士在攻击言论自由。

讽刺的是，川普的亲友和幕僚们都是在…推特上表达不满，因为这平台的影响力太过无远弗届了。而从川粉的选择也不难看出，推特读者群有多广大、替代选择相对而言有多稀少。

川普长子小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）推文说：「言论自由已死，被左派霸王把持了。」

总统的私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）则问到：「下一个被噤声的会是谁？」

蓬佩奥（Mike Pompeo）透过私人帐号而非国务卿帐号发文说：「可悲的是，左派这种伎俩也不新了，他们好多年来都是这样让反对者闭上嘴的。」

深具影响力的共和党联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz ）则说，推特和其他社群媒体的决定「可笑，而且相当危险」。

「为什么，一小撮矽谷的亿万富翁可以垄断政治言论？」

上面列出的这些发言，都是在推特上发文，这是多年来川普偏好和民众沟通、甚至和其他世界领袖对话的管道，但在川粉6日强行进入国会山庄大闹之后，推特在8日永久禁止了川普的帐户。之后脸书、Instagram、Snapchat、Twitch都跟进将川普帐户停权。

© 2021 AFP