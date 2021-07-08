川普提告脸书推特谷歌 力斗科技巨擘言论审查

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（法新社华盛顿7日电） 前美国总统川普今天宣布，对脸书、推特和谷歌等公司提起违反言论自由诉讼。川普多年来力斗科技巨擘，称这些公司错误审查他的言论，如今带头兴讼，升温抗争行动。

川普在新泽西州贝德敏斯特（Bedminster）自家高尔夫俱乐部宣布：「本人以集体诉讼代表提告，指控科技大公司包括脸书（Facebook）、推特（Twitter）和谷歌（Google），以及这些公司的执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）、杜锡（Jack Dorse）和皮查伊（Sundar Pichai ）。」

川普指出，这些国家顶级的科技公司已经成为「非法、违宪审查的执行者」。

川普先前不断控称2020年总统大选舞弊，引发他的支持者于1月6日暴力围攻国会大厦，此后，脸书和推特禁止川普在社群平台上贴文。

民间团体「美国优先政策研究所」（America First Policy Institute）将川普加入这起集体诉讼，并邀请数以千计遭社群平台停权的民众进行连署。

法律专家说，此案不太可能奏效。集体诉讼能不能成立，要由法院批准，而非诉讼当事人宣布就算。

川普是向佛罗里达州联邦地区法院提告，要求被告立即终止相关审查制度、黑名单，以及他宣称与他有共同政治观点的民众遭停权也应停止。

川普强调，他不要任何形式的和解，「我们在奋战，我们会赢」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP