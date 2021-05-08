川普政府取得华邮记者通联纪录 言论自由受关切

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（法新社华盛顿7日电） 「华盛顿邮报」今天报导，前总统川普政府秘密取得华邮记者通联纪录，这些记者当时正进行俄罗斯干预美国2016年大选的相关报导。消息一出，引发各界对言论自由的关切。

「华盛顿邮报」（Washington Post）报导，美国司法部日前致函3名记者，分别是中岛（Ellen Nakashima)、米勒（Greg Miller）与已离职的恩托斯（Adam Entous），信中表示取得这3人自2017年4月15日至7月31日这段期间，在办公室、行动电话与家中电话的通联纪录。

华邮代理执行主编巴尔（Cameron Barr）表示，华邮「对于这种动用公权力取得记者通联记录的做法，深感忧心」。

他说：「司法部应立刻说明侵入记者工作领域的理由。记者工作受到美国宪法第一修正案的保障。」

美国民权联盟（American Civil Liberties Union ，ACLU）表示，在「政府随心所欲下」，司法部「暗中监视」记者。

ACLU在推特（Twitter）上发文说：「这绝对是不该发生的。」「当政府暗中监视记者及其消息来源时，已危害了新闻自由。」

华邮引述司法部发言人说法报导，司法部表示，是依照「既定程序」提出要求。但信中并未说明为何要取得这些通联纪录。

但在上述期间后期，3位记者正在报导有美国情报消息指称塞申斯（Jeff Sessions）曾和俄国大使讨论川普竞选相关事项，塞申斯后来成为川普政府的司法部长。

3位记者也曾报导，前总统欧巴马（Barack Obama）政府在遏阻俄罗斯干预2016年大选所做的努力。

© 2021 AFP