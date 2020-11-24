川普政府同意与拜登交接 亚洲股市普遍收涨

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（法新社香港24日法新社）亚洲股市今天普遍上涨，因为美国联邦总务署（GSA）据报导已告知总统当选人拜登，川普政府将展开交接程序。对于疫苗可能很快在全球推出的乐观情绪也助长涨势。

法新社报导，美国总统川普昨晚表示，负责与新政府进行交接程序的总务署将致力协助拜登（Joe Biden）团队。这缓解了一些选后挥之不去的不确定性。

川普推文指出，现在是时候让总务署「进行应做之事」，但他仍坚持自己的主张，认为是他赢得总统大选，将继续对选举结果提出法律挑战。

川普最终将承认败选是各界普遍共识，但人们担心他拒绝让拜登接手，会妨碍新政府展开2019冠状病毒疾病（COVID-19）因应措施及国安事务工作。

英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大学表示，将寻求让旗下疫苗获得监管单位批准。这项消息为生活恢复正常增添希望，昨天推动美股3大指数全部上涨。

美国辉瑞大药厂（Pfizer）/德国生技公司BioNTech及美国莫德纳生物技术公司（Moderna）先前也有类似宣布。

东京日经225指数上涨2.5%，收26165.59点；香港恒生指数上扬0.4%，收26588.20点；上海证券交易所综合指数小跌0.3%，收3402.82点。

首尔股市上涨0.6%，新加坡股市上涨1.5%，孟买股市收涨1%、威灵顿股市上扬0.4%、雅加达股市收扬0.9% ，但台北股市下跌0.5%、马尼拉股市下挫1%，泰国股市收跌1.3%。

© 2020 AFP