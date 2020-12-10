川普政府批准军售F-35战机给阿联 民主党欲阻乏力

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（法新社华盛顿9日电） 美国民主党籍参议员今天未能挡下政府出售最先进战机给阿拉伯联合大公国的计画，多数参议员都不认为总统川普正发起危险的军备竞赛。

这笔交易金额达230亿美元，已获美国政府同意，内容包括F-35匿踪战机、无武装无人机及其他武器。川普即将于明年1月20日卸任，此案是他4年任期中金额最大的军售案之一。

阿拉伯联合大公国今年8月同意与以色列关系正常化，这是川普同意军售阿联的主要原因之一。

参议员大致依循政党立场投下赞成或反对票，反对者主张川普在民主党籍总统当选人拜登上任前仓促行事、且阿拉伯联合大公国支持沙乌地阿拉伯在叶门发动攻势，但这番说法最终没能在两次程序表决中说服超过50 名参议员，也就是通过决议的门槛。

共和党籍参议员布朗特（Roy Blunt）说，出售武器给阿拉伯联合大公国有助于美国就业市场，并「替有共同敌人、正努力把国家和地区带往更好方向的盟友增援」。

川普先前扬言，若国会通过反对这项军售案的决议，他会动用否决权否决国会决议。

白宫在声明中表示，这些武器能让阿拉伯联合大公国在与以色列签署和平协议后，吓阻伊朗愈来愈具攻击性的行为和威胁。

参议院外交委员会的民主党籍首席议员梅南德兹（Robert Menendez）同意，伊朗带来风险，但也说「我们还须了解F-35战机或武装无人机到底可以处理什么样的伊朗军事威胁」。

梅南德兹表示，美国的另一盟国卡达被阿拉伯联合大公国和沙乌地阿拉伯封锁数年，也一直催促美国出售F-35战机。

梅南德兹在议场说：「我们真的以为可以只卖（武器）给阿拉伯联合大公国，而其他国家不会找上门、也不会在（中东）这个世界上的易爆点展开微妙的军备竞赛吗？」

他还担心，过去曾发现阿拉伯联合大公国运送武器到战火频仍的利比亚，而利比亚正受联合国武器禁运令的束缚；此外，也有迹象显示阿拉伯联合大公国试图与中国建立军事关系。

亚利桑那州民主党籍参议员席纳玛（Kyrsten Sinema）及凯利（Mark Kelly）在无人机一案上投向共和党阵营。此案与军事承包商雷神公司（Raytheon）有关，而雷神公司在亚利桑那州是提供很多工作机会的企业。另外，席纳玛也支持出售F-35战机。

共和党籍参议员蓝德．保罗（Rand Paul）通常支持川普，但在对外军事行动上持批判立场，他是唯一在今天表决中支持民主党意见的共和党籍议员。

蓝德．保罗说：「我们并不知道，把先进军事科技引入这个地区，实际上能不能促进和平关系。」

他还表示：「如果阿拉伯联合大公国不当使用这些极为精密的武器，美国会承担责任吗？我们能信任参与轰炸叶门平民行动的那群人未来会明智行事、采取行动吗？」

© 2020 AFP