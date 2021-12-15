川普时代幕僚长拒作证 众院建议司法部刑事起诉

（法新社华盛顿14日电） 美国前总统川普的白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）拒赴国会为1月6日国会大厦暴力事件案作证，联邦众议院议员今天表决，建议司法部对他提出藐视国会的刑事起诉。

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众议院此举，恐让极端保守派的梅多斯成为继近半个世纪前水门案的哈德曼（H.R. Haldeman）以来，首位在下台之后遭起诉的白宫幕僚长。

梅多斯2020年加入川普政府团队之前，曾当过7年的联邦众议员。针对今年1月6日川普支持者大闹国会、试图阻挡联席会议认证拜登赢得2020年大选一事，梅多斯以川普宣称的「行政特权」拒绝出面作证。

而「行政特权」理论上只适用于现任总统，让总统与幕僚之间敏感对话得以保密不公开。梅多斯拿行政特权当挡箭牌，也未获联邦上诉法院所接受。

9人组成的特别委员会表示，他们寻求的是梅多斯答覆有关一些通联纪录的问题，而他已经承认这些通联纪录并没有特权保障。

调查人员也说，梅多斯的回忆录对1月6日事件有巨细靡遗的描述，而他既然在打书，就已经放弃了任何拒绝作证的权利。

梅多斯已多次在福斯新闻（Fox News）黄金时段节目中谈及国会暴力事件。

© 2021 AFP