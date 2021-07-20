川普曾查记者通联记录 美不再强制揭露消息来源

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿19日电） 美国政府今天政策转向，不再以法律命令强迫记者必须揭露消息来源，只有在特殊情况下例外。造成政策转向的原因，在于前川普政府被揭露采用秘密手段，撷取媒体情资。

美国司法部表示，将不再利用「强迫的法律手段」，包括传票或是搜查令，来取得纪录，或是能够判断记者搜集新闻时，获取消息来源的资讯。

前总统川普被爆曾经透过司法部，秘密取得调查他政府内幕的记者通联纪录，包括美国有线电视新闻网（CNN）、「华盛顿邮报」（Washington Post）和「纽约时报」（New York Times）记者都曾受害。美国政府如今宣布政策转弯。

声明表示，政策之所以改变，是「因为自由且独立的媒体，对于民主运作至关重要」。

声明也指出，新政策适用于记者、出版人、第三方服务商，以及所有涉及新闻资讯搜集的人员，对象包括实体或数位文件，以及通联纪录。

司法部长贾兰德（Merrick Garland）在备忘录中宣布新政策，并呼吁对法律「进行进一步解释、发展、以及编篡」。

他也表示，例外状况是记者被列为调查对象，或是被怀疑是国外情报人员、恐怖组织成员，或是涉入有「紧迫」死亡或受伤危险的案件

记者如果成为犯罪嫌疑人，例如涉嫌内部交易，或是在采访时有闯入民宅的犯罪行为，也不适用新政策。

© 2021 AFP