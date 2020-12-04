川普盟友寻求最高院下令 阻宾州确认选举结果

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（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普的盟友今天寻求联邦最高法院下达紧急命令，以阻止宾夕法尼亚州确认选举结果；这个关键州是由民主党对手拜登（Joe Biden）拿下。

此前，宾州最高法院于11月28日驳回川普支持者提出的法律挑战。他们的诉讼寻求让法院宣布宾州邮寄投票无效，或废弃所有选票，让宾州立法机关决定赢家，但宾州最高法院一致驳回上述两项申诉。

川普盟友今天提出的请求，未要求联邦最高法院现在就本案的实质问题作出裁决，而是请求法院下达禁制令，以暂停余下确认选举结果的步骤，好让原告能拟出论点。事实上，宾州上周已确认由拜登胜选。

这次提出请求的原告包括共和党籍联邦众议员凯利（Mike Kelly）。

预料联邦最高法院很快就会以书面方式回覆，而且毋须解释裁决结果。

川普拒绝承认在11月3日的总统大选吞败，他指控投票和计票过程存在大规模舞弊情事，并称他的选举被人窃走。

川普阵营与盟友已在川普败选的数个摇摆州提出多项法律诉讼，试图扭转结果，但法院已驳回约20多宗诉讼。

川普的紧密盟友、美国司法部长巴尔（Bill Barr）1日则与川普唱反调，表示没有足以影响总统大选结果的大规模舞弊证据。

联邦最高法院由9名大法官组成，其中3名保守派大法官是由川普在任内提名。川普在11月大选后随即表示，自己准备好一路告上联邦最高法院，以捍卫自己连任成功。

© 2020 AFP