川普社群平台新上线 下载居冠

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（法新社旧金山21日电） 美国前总统川普新推出的社群平台app「真实社群」今天逐步上架却出师不利，数以千计准用户下载时出现错误讯息或被置入等候名单。真实社群说，这是因一时「需求太大」导致。 「真实社群」（TRUTH Social，暂译）母公司「川普媒体科技集团」（Trump Media and Technology Group, TMTG）执行长努尼斯（Devin Nunes）表示，真实社群会在3月底前「全面运作」。 今天上午「真实社群」成为苹果公司App Store美国地区最热门的应用程式，同类型如TikTok、YouTube及Instagram都难望其项背。 但许多人尝试下载时遇到困难，有人画面显示「发生错误，请重试」。 法新社记者虽然进到下一步，但只看到感谢画面，并说「由于需求过大，已将您列入等候名单」。